Пять человек пострадали в ДТП из-за сохатых

ДТП произошло в Мурманской области на трассе "Кола".
Водитель Opel госпитализирован, четырех пассажиров осмотрели медики амбулаторно.
Что произошло
Перед иномаркой на дорогу неожиданно выбежали три лося. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, там опрокинулся и загорелся.
Между тем на дорогах Алтая установили знак "Дикие животные" после ДТП с лосем.
Минприроды сообщает, что за 2022 год на территории Алтайского края зафиксировано 22 ДТП с участием диких копытных животных. Государственному охотничьему фонду причинен ущерб на сумму 1,240 млн рублей.
Череда аварий продолжается и в 2023 году. Так, 25 мая на трассе Бийск-Барнаул внедорожник сбил лося, внезапно выскочившего на дорогу.