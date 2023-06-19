Пять человек пострадали в ДТП из-за сохатых

Авария с пострадавшими произошла в 19 июня утром на федеральной траccе, сообщает "Интерфакс".

ДТП произошло в Мурманской области на трассе "Кола".

Водитель Opel госпитализирован, четырех пассажиров осмотрели медики амбулаторно.

Что произошло

Перед иномаркой на дорогу неожиданно выбежали три лося. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, там опрокинулся и загорелся.

Между тем на дорогах Алтая установили знак "Дикие животные" после ДТП с лосем.

Минприроды сообщает, что за 2022 год на территории Алтайского края зафиксировано 22 ДТП с участием диких копытных животных. Государственному охотничьему фонду причинен ущерб на сумму 1,240 млн рублей.

Череда аварий продолжается и в 2023 году. Так, 25 мая на трассе Бийск-Барнаул внедорожник сбил лося, внезапно выскочившего на дорогу.