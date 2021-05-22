Пять человек пострадали в ДТП на Чуйском тракте

35-летний местный житель в автомобиле Toyota Ipsum, направляясь в сторону Горно-Алтайска, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Во время аварии машина перевернулась.
Госпитализация потребовалась водителю и четырем пассажирам, один человек не пострадал. Все пострадавшие — жители села Ортолык.
«В ходе разбирательства установлено, что сельчанин сел за руль, не имея права управления транспортными средствами. Его освидетельствование на состояние опьянения сотрудниками полиции не проводилось в связи с госпитализацией. В медицинском учреждении у мужчины взят анализ крови на наличие алкоголя», — сообщили в МВД.
По факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.