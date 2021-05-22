22 мая 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на Чуйском тракте

Ночью 22 мая в Кош-Агачском районе на 878 километре Чуйского тракта произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Пять человек пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе
Пять человек пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе
04.мвд.рф

35-летний местный житель в автомобиле Toyota Ipsum, направляясь в сторону Горно-Алтайска, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Во время аварии машина перевернулась.

Госпитализация потребовалась водителю и четырем пассажирам, один человек не пострадал. Все пострадавшие — жители села Ортолык.

Пять человек пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе
Пять человек пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Кош-Агачском районе
04.мвд.рф

«В ходе разбирательства установлено, что сельчанин сел за руль, не имея права управления транспортными средствами. Его освидетельствование на состояние опьянения сотрудниками полиции не проводилось в связи с госпитализацией. В медицинском учреждении у мужчины взят анализ крови на наличие алкоголя», — сообщили в МВД.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость