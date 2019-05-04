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Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП в Павловском районе

В Павловском районе 3 мая в лоб столкнулись ГАЗ 21074 и «Волга». Пять человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП в Павловском районе
ДТП в Павловском районе
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По предварительным данным, около 10.30 на 61 километре автодороги «Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с республикой Казахстан» 54-летний мужчина — водитель ВАЗа выехал на «встречку» и столкнулся с «Волгой», которую вел 62-летний водитель.

В результате ДТП пострадали оба водителя и трое пассажиров. Им оказывается медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка.

По данным регионального управления МЧС, на месте ДТП работали 9 человек (в том числе от МЧС — 3) и 4 единицы техники.

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