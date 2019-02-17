Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в жестком ДТП на Алтае

Два мужчины, женщина и две девочки пострадали в ДТП в Бийске 16 февраля, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла днем на улице Андреевской в районе дома номер 30.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель на «Ниссан Цефиро», не уступил дорогу имеющему преимущество автомобилю «Ниссан Теана», которым управлял 34- летний водитель. Во второй машине ехали также женщина и двое детей — маленькие девочки 2015 и 2017 годов рождения.

Водитель «Ниссан Теана», женщина и одна из девочек получили медицинскую помощь на месте аварии, старшего ребенка госпитализировали с травмами различной тяжести.

Предположительный виновник аварии получил легкие травмы, госпитализирован не был.