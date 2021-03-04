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Происшествия

Пять человек вытащили спасатели из пожара в Барнауле

Ночью 4 марта в Барнауле на ул. Денисова в Нагорной части города произошел серьезный пожар. Из горящего дома спасли пять человек, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на ул. Денисова в Барнауле.
Пожар на ул. Денисова в Барнауле.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Когда на место приехали пожарные, открытым огнем горела крыша дома и была угроза распространения пламени на соседние строения. Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, подтвердил повышенный ранг сложности.

«Из-за позднего обнаружения и сообщения о происшествии в пожарную охрану, огонь успел распространиться по горючим конструкциям на большой площади. Веранда была полностью охвачена пламенем, поэтому проникнуть внутрь дома через дверь уже не представлялось возможным. Людям внутри грозила смертельная опасность», — сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения майор внутренней службы Евгений Сергиевский.

Через окно пожарные спасли пять человек, в том числе двух детей. Никто из жильцов не пострадал

Около часа понадобилось спасателям для полной ликвидации пожара. К шести утра удалось полностью устранить последствия произошедшего.

В тушении участвовали 30 человек личного состава противопожарной службы и шесть единиц техники.

Причину случившегося установят специалисты.

3 марта в Барнауле на ул. Новгородской сгорела СТО.

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