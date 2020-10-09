Пять детей взял в заложники пьяный сибиряк с топором и пообещал «всех порубить»

Инцидент произошел 9 октября в селе Тасеево. Местные жители также сообщили, что пострадал участковый — он получил топором по ноге.
«Мужчина захватил в заложники мать и пять ребятишек. Угрожает порубить всех топором», — рассказали в паблике очевидцы.
Информацию подтвердили в региональном МВД. В полиции позже сообщили о задержании 25-летнего мужчины, устроившего скандал на бытовой почве.
Задержанием руководил глава красноярского главка Юрий Завьялов, который сразу же выехал в село.
Мужчина, увидев полицейских, стал вести себя еще более агрессивно и топором повредил один из служебных автомобилей.
«Закрылся в доме, где находилась его 29-летняя знакомая, а также пять ее малолетних детей, и удерживал их там», — разъяснили в ведомстве ситуацию.
Полицейские во время переговоров отвлекли мужчину и скрутили. Женщина и дети не пострадали, с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.
Ранее в Пятигорске мужчина взял в заложники родственников, потребовал назначить себя главой Росгвардии и подогнать к дому истребитель.