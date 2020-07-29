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Происшествия

Пять лет тюрьмы получил депутат, сбивший насмерть подростка в «пьяном ДТП»

В Волжске суд отправил на пять лет в колонию общего режима 38-летнего депутата собрания одного из сельских поселений Волжского района за ДТП с гибелью 16-летнего подростка.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Депутат признан виновным нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК), сообщает «Интерфакс».

Приговор он оспорил.

Суд и следствие установили — вечером 19 ноября 2019 года подсудимый сел за руль пьяным. В селе Сотнур он превысил скорость, выехал на обочину и сбил 16-летнего мальчика. Тот погиб на месте.

По делу были проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Между тем в Москве отложено начало судебного заседания по делу смертельного ДТП с участием Михпила Ефремова. Заседание будет проходить в закрытом режиме 30 июля.

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