Пять сибиряков заразились костоломной лихорадкой, а еще один малярией

В Новосибирске зафиксировали пять случаев заражения лихорадкой денге, которую еще называют костоломной лихорадкой. А один сибиряк подхватил малярию. Об этом сообщает ngs.ru.

Все зараженные приехали из других стран. Лихорадка денге проявляется в виде высокой температуры, головной боли, ломоты в теле, тошноты и сыпи.

Издание заявляет, что это не первые случаи завозных инфекционных заболеваний. В 2022 году в Роспотребнадзоре зарегистрировали четыре завозных случая заболевания малярией, три случая лихорадки денге и шесть случаев кишечных инфекций.

В пресс-службе Роспотребнадзора отмечают, что инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные продукты питания, кровососущих насекомых и при контакте с больным человеком.

Ранее врач заявил, что у перенесших COVID-19 пациентов больше шансов заболеть раком.