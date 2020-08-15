Пять суток ареста прописали барнаульцу за мат на территории храма

Жителя Барнаула подвергли административному аресту за грубую нецензурную брань на территории одного из местных храмов. Такое решение вынес Индустриальный райсуд 3 августа. К моменту вынесения решения барнаулец уже был задержан сотрудниками полиции.

Инцидент произошел вечером 1 августа на территории храма Иоанна Богослова.

Алексей С., как указано в постановлении суда, «выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, вёл себя агрессивно, вызывающе, неадекватно, приставал к прохожим, кричал». На замечания прекратить свои хулиганские действия он не реагировал и тем самым выражал явное неуважение к обществу.

Мужчину задержали сотрудники полиции в 19:25 минут и доставили в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России, о чем составили протоколы о задержании и доставлении задержанного.

Причины, по которым мужчина вел себя хулиганским образом, в судебном решенеи не указаны — из текста решения понятно, что. вину свою он полностью признал и в содеянном раскаялся.

Судья квалифицировал его действия как мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). ОН учел раскаяние и признание вины. Но и то, что Алексей С. хулиганл и раньше, подвергался административному аресту и штрафам, но выписанные ему судом штрафы не оплачивал. Выводов из наказаний он не сделал и не исправился.

На сей раз ему дали пять суток административного ареста с содержанием в спецприемнике (ул. Ползунова, 51а). Срок ареста суд предписал считать с 1 августа с 19:25.