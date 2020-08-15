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Происшествия

Пять суток ареста прописали барнаульцу за мат на территории храма

Жителя Барнаула подвергли административному аресту за грубую нецензурную брань на территории одного из местных храмов. Такое решение вынес Индустриальный райсуд 3 августа. К моменту вынесения решения барнаулец уже был задержан сотрудниками полиции.

Железнодорожный и Центральный районные суды Барнаула.
Железнодорожный и Центральный районные суды Барнаула.
Анна Зайкова

Инцидент произошел вечером 1 августа на территории храма Иоанна Богослова.

Алексей С., как указано в постановлении суда, «выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, вёл себя агрессивно, вызывающе, неадекватно, приставал к прохожим, кричал». На замечания прекратить свои хулиганские действия он не реагировал и тем самым выражал явное неуважение к обществу.

Мужчину задержали сотрудники полиции в 19:25 минут и доставили в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России, о чем составили протоколы о задержании и доставлении задержанного.

Причины, по которым мужчина вел себя хулиганским образом, в судебном решенеи не указаны — из текста решения понятно, что. вину свою он полностью признал и в содеянном раскаялся.

Судья квалифицировал его действия как мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). ОН учел раскаяние и признание вины. Но и то, что Алексей С. хулиганл и раньше, подвергался административному аресту и штрафам, но выписанные ему судом штрафы не оплачивал. Выводов из наказаний он не сделал и не исправился.

На сей раз ему дали пять суток административного ареста с содержанием в спецприемнике (ул. Ползунова, 51а). Срок ареста суд предписал считать с 1 августа с 19:25.

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