Пятеро детей и двое взрослых погибли при страшном пожаре в частном доме

Частный дом загорелся в деревне Матвеевка Республики Башкирия ночью 18 ноября. В пожаре погибли семь человек, сообщает региональное МЧС.

О происшествии экстренным службам стало известно в 3:57 по МСК. Пожар удалось ликвидироваться спустя два часа на площади 56 кв.м.

В доме обнаружили тела — семейная пара (46-летний мужчина и 44-летняя женщина) и их пятеро детей (мальчики от 5 до 13 лет). Отцу удалось спасти двоих, но остальные погибли вместе с ним.

Известно, что четверо погибших детей — приемные. Выжили кровные дети — мальчики-близнецы. Их после трагедии забрала к себе старшая сестра, которая живет в отдельном доме в той же деревне.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Причина пожара пока устанавливается.

Ранее в Новосибирской области при пожаре погибли мужчина и двухлетняя девочка.