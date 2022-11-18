18 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В сибирском регионе при пожаре погибли мужчина и двухлетняя девочка

При пожаре погибли трехлетняя девочка и ее 33-летний отец в городе Обь (Новосибирская область). ЧП произошло ночью 18 ноября в многоэтажном доме, сообщает СК РФ по региону.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Тела мужчины и ребенка обнаружили уже после тушения пожара. На месте трагедии работали сотрудники МЧС и следователь.

В прокуратуре уточняют, что отец девочки злоупотреблял наркотиками. Правоохранители проверят работу опеки и установят, было ли с их стороны халатное отношение.

Как сообщили в ведомстве, ход и результаты расследования поставили на контроль. Назначена пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее многодетная мать, пострадавшая от пожара, скончалась в Змеиногорском районе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость