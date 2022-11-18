В сибирском регионе при пожаре погибли мужчина и двухлетняя девочка

При пожаре погибли трехлетняя девочка и ее 33-летний отец в городе Обь (Новосибирская область). ЧП произошло ночью 18 ноября в многоэтажном доме, сообщает СК РФ по региону.

Тела мужчины и ребенка обнаружили уже после тушения пожара. На месте трагедии работали сотрудники МЧС и следователь.

В прокуратуре уточняют, что отец девочки злоупотреблял наркотиками. Правоохранители проверят работу опеки и установят, было ли с их стороны халатное отношение.

Как сообщили в ведомстве, ход и результаты расследования поставили на контроль. Назначена пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее многодетная мать, пострадавшая от пожара, скончалась в Змеиногорском районе.