Пятеро сибиряков пострадали при пожаре в жилом доме

Ночью 22 февраля поступил сигнал о возгорании в двухэтажном, 32-квартирном доме. К моменту прибытия спасателей, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Пожар локализован в 02:14 по московскому времени.
Во время пожара эвакуировались 32 человека, из них 7 детей. Медицинская помощь потребовалась 5 жителям сгоревшего дома.
К тушению пожара привлекалось 47 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 30 человек и 11 единицы техники.
Предварительная причина пожара уточняется.
Мэрия Красноярска предоставила жителям сгоревшего дома резервное жилье.