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Происшествия

Пятеро сибиряков пострадали при пожаре в жилом доме

Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске, сообщают РИА Новости. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В Новоалтайске прошли масштабные учения МЧС. 23 марта 2017 года.
В Новоалтайске прошли масштабные учения МЧС. 23 марта 2017 года.
22.mchs.gov.ru

Ночью 22 февраля поступил сигнал о возгорании в двухэтажном, 32-квартирном доме. К моменту прибытия спасателей, огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Пожар локализован в 02:14 по московскому времени.

Во время пожара эвакуировались 32 человека, из них 7 детей. Медицинская помощь потребовалась 5 жителям сгоревшего дома.

К тушению пожара привлекалось 47 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России — 30 человек и 11 единицы техники.

Предварительная причина пожара уточняется.

Мэрия Красноярска предоставила жителям сгоревшего дома резервное жилье.

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