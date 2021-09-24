Пятеро туристов погибло при восхождении на Эльбрус

В тяжелейших метеоусловиях начались поиски. Работы осложняли порывы ветра до 40 м.с., температура -20 градусов, пурга и очень низкая видимость.
Спасатели велипоиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы.
Из 19 альпинистов удалось спасти 14 человек. Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пять человек погибло, сообщили в экстренном ведомстве.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели участников восхождения на Эльбрус.
По факту гибели людей следователи проводят проверку.