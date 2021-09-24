Пятеро туристов погибло при восхождении на Эльбрус

Группа российских альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус 23 сентября, сообщили в МЧС.

В тяжелейших метеоусловиях начались поиски. Работы осложняли порывы ветра до 40 м.с., температура -20 градусов, пурга и очень низкая видимость.

Спасатели велипоиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы.

Из 19 альпинистов удалось спасти 14 человек. Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пять человек погибло, сообщили в экстренном ведомстве.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели участников восхождения на Эльбрус.

По факту гибели людей следователи проводят проверку.