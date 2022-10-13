13 октября
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Происшествия

Пятеро взрослых и трехлетний ребенок пострадали в жестком ДТП на Алтае

В Республике Алтай 12 октября в результате столкновения автомобилей пострадали шесть человек, в том числе малолетний пассажир, сообщает региональное МВД.

ДТп на Алтае 12.10.2022.
ДТп на Алтае 12.10.2022.
ГУ МВД по Республике Алтай.

65-летний житель Красноярского края на машине Subaru Forester не уступил дорогу Toyota RAV4 под управлением 25-летнего жителя Улаганского района, который ехал по главной.

Автомобили жестко столкнулись: оба транспортных средства ехали на большой скорости, судя по фото.

ДТп на Алтае 12.10.2022.
ДТп на Алтае 12.10.2022.
ГУ МВД по Республике Алтай.

Также на снимках можно заметить последствия жесткой аварии. Передняя часть одной из машин превратилась в «мясо», колесо, двери, стекла, зеркала — все разбилось.

В ДТП пострадали 32-летний пассажир Subaru Forester, водители обоих транспортных средств. Их госпитализировали. Также травмы получили три пассажира Toyota. Самому младшему из пострадавших — три года. В больницу их не отправили.

Ранее семь человек пострадали в аварии с участием такси в Барнауле.

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