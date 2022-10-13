Пятеро взрослых и трехлетний ребенок пострадали в жестком ДТП на Алтае

65-летний житель Красноярского края на машине Subaru Forester не уступил дорогу Toyota RAV4 под управлением 25-летнего жителя Улаганского района, который ехал по главной.
Автомобили жестко столкнулись: оба транспортных средства ехали на большой скорости, судя по фото.
Также на снимках можно заметить последствия жесткой аварии. Передняя часть одной из машин превратилась в «мясо», колесо, двери, стекла, зеркала — все разбилось.
В ДТП пострадали 32-летний пассажир Subaru Forester, водители обоих транспортных средств. Их госпитализировали. Также травмы получили три пассажира Toyota. Самому младшему из пострадавших — три года. В больницу их не отправили.
Ранее семь человек пострадали в аварии с участием такси в Барнауле.