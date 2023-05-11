Пятеро жителей Алтая погибли в ходе обстрела на СВО

Пятеро жителей Республики Алтай погибли при исполнении в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, сообщает " Алтай: главные новости ".

Как сообщает "Толк", в соцсетях уже назвали имена погибших - Иван Варзин, Сергей Гуляев, Илья Каханов, Захар Ушкатов и Станислав Филатов.

Трое из них проживали в Майминском районе. Глава муниципалитета выразил соболезнования, отметив, что буквально на днях навещал бойцов на передовой.

"Не хочется в это верить. Совсем недавно я виделся и общался с ребятами, а сегодня их уже нет с нами", - пишет он.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин уже поручил профильному министерству произвести все необходимые выплаты, помочь в оформлении льгот и оказать всестороннюю поддержку семьям ушедших солдат.

Ранее военный медик рассказал о самой распространенной причине смерти в зоне СВО.