Пяти членам украинской наркобанды «раздали» тюремные сроки в Алтайском крае

Суды Алтайского края вынесли приговоры членам группировки наркоторговцев, которые работали в интернет-магазине. Все пятеро — жители Украины. Они приехали в регион на заработки, а теперь проведут долгие годы за решеткой.

Наркодилеров задержали зимой 2020 года в Барнауле и Бийске в результате оперативной разработки сотрудниками ФСБ двух интернет-магазинов, которые специализировались на сбыте наркотических средств.

В ходе следствия выяснилось, что иностранцы приехали в Алтайский край по объявлению о высокооплачиваемой работе в России в качестве курьера.

Поддерживая связь с «работодателем» через Telegram и получая информацию о местах нахождения на территории региона тайниковых закладок с наркотиками, они должны были в зависимости от своей роли изымать их, хранить, фасовать в более мелкие партии и обеспечивать их дальнейший незаконный сбыт.

Так, «зоной ответственности» двух братьев были Бийский район и Бийск. Товар они должны были помещать в различные потайные места. При этом, согласно показаниям одного из братьев, тайники он планировал сделать также на территории Республики Алтай.

Изъятый наркотик. пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Еще одна причастная к распространению собиралась вернуться в Бийск и незаконно сбывать наркотические средства на территории наукограда.

У другого при задержании изъяли около 500 граммов синтетической наркотической смеси, из которых он должен был сформировать «закладки» в различных районах Алтайского края.

В функции еще одного гражданина Украины входило изъятие наркотика, хранение, фасовка и последующее распространение методом тайниковых закладок в Бийске.

«Общий объем изъятых в ходе проведенной спецоперации у осужденных граждан наркотиков составил около 3 кг. Согласно оценке экспертов, такая партия содержит 10 тысяч разовых доз, а по стоимости на „черном“ рынке превышает 7,5 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Наркодилеры получили по 6, 7 и 8 лет тюрьмы. Отбывать наказание граждане Украины будут в колонии строгого режима.