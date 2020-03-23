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Происшествия

Пятибалльное землетрясение произошло на Алтае

Землетрясение произошло утром 23 марта южнее Горно-Алтайска, следует из сводки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение.
Землетрясение.
visualhunt.com

Подземный толчок был зафиксирован в 07:46 по местному времени. Магнитуда сейсмического события определяется показателем 4,2.

Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64.

Отметим, что накануне также был зафиксирован подземный толчок в 234 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Магнитуда этого сейсмособытия составила 4,6. Интенсивность сотрясений в эпицентре определялась показателем 5,8 балла по шкале MSK-64.

Горный Алтай является сейсмоактивной зоной и землетрясения здесь происходят довольно часто.

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