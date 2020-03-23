Пятибалльное землетрясение произошло на Алтае

Подземный толчок был зафиксирован в 07:46 по местному времени. Магнитуда сейсмического события определяется показателем 4,2.
Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64.
Отметим, что накануне также был зафиксирован подземный толчок в 234 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Магнитуда этого сейсмособытия составила 4,6. Интенсивность сотрясений в эпицентре определялась показателем 5,8 балла по шкале MSK-64.
Горный Алтай является сейсмоактивной зоной и землетрясения здесь происходят довольно часто.