В России пятилетний ребенок выпал из окна 7 этажа и выжил

24 июля в Магнитогорске пятилетний мальчик выпал из окна седьмого этажа и выжил, пишет 74.ru .

Известно, что до происшествия ребенок находился вместе со старшими братьями, родители в соседней комнате занимались сборкой мебели, а дедушка спал. Окно (без москитной сетки) было приоткрыто, мальчик решил открыть его полностью и выпал.

Ребенка обнаружил лежащим на земле сосед.

В данный момент мальчик с сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и ушибами находится в реанимации. Как сообщает мэрия Магнитогорска, его семья характеризуется как благополучная и не состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Весной 2020 года во дворе 17-этажного жилого дома в Новосибирске обнаружили тело школьницы. Ранее из окна этого же здания выпали и разбились насмерть две девушки