Стали известны подробности страшного ДТП в Алтайском крае

По предварительным данным, 21-летний водитель «Ниссан Альмера», двигаясь со стороны села Шелаболиха в сторону Камня-на-Оби, выехал на встречку, где столкнулся с «Рено Дастер», которым управлял 47-летний мужчина.



В результате пассажир «Ниссан Альмера», 23-летняя девушка, скончалась при транспортировке в больницу, а еще один пассажир, 19-летняя девушка, и водитель, госпитализированы.



Также были госпитализированы двое пассажиров «Рено Дастер»: 19-летняя девушка и 16-летний парень. Еще одному пассажиру — 46-летней женщине госпитализация не понадобилась.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.