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Происшествия

Стали известны подробности страшного ДТП в Алтайском крае

7 января в Шелаболихинском районе, на 41 километре дороги «Барнаул — Павловск — граница с Новосибирской областью», столкнулись «Ниссан Альмера» и «Рено Дастер». Региональное ГУ МВД сообщило о подробностях автокатастрофы.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Ниссан Альмера», двигаясь со стороны села Шелаболиха в сторону Камня-на-Оби, выехал на встречку, где столкнулся с «Рено Дастер», которым управлял 47-летний мужчина.

В результате пассажир «Ниссан Альмера», 23-летняя девушка, скончалась при транспортировке в больницу, а еще один пассажир, 19-летняя девушка, и водитель, госпитализированы.

Также были госпитализированы двое пассажиров «Рено Дастер»: 19-летняя девушка и 16-летний парень. Еще одному пассажиру — 46-летней женщине госпитализация не понадобилась.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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