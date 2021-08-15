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Происшествия

Рабочие случайно нашли скелет в селе под алтайским наукоградом

Неподалеку от Бийска рабочие прокладывали кабель в селе Фоминское и случайно наткнулись на скелет, который мог пролежать в земле четверть века, сообщает РЕН ТВ.

Кости, человеческие черепа.
Кости, человеческие черепа.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Ранее на месте, где обнаружили кости, располагалось административное здание, которое недавно снесли.

Рядом со скелетированными останками была найдена одежда — рубашка и носок.

Тело пролежало в земле значительное время, поэтому установить причину смерти будет сложно, указывает «Бийский рабочий».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее более пяти КамАЗов мусора вывезли из барнаульского парка, где нашли скелет.

Останки заметил барнаулец, который возвращался домой. На место вызвали полицию, кости забрали на экспертизу.

По неподтвержденным данным, это останки подростка, которым уже не менее 5 лет.

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