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Происшествия

Рабочий визит омича в Алтайский край закончился убийством

Жителя Омской области, который работал в одной из организаций Заринского района Алтайского края, осудили за убийство 53-летнего мужчины.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено в конце августа 2020 года.

«В одной из организаций Заринского района рабочие распивали спиртные напитки. В процессе распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. В ходе ссоры осужденный взяв нож, нанес один удар в жизненно-важный орган потерпевшему. От полученных телесных повреждений 53- летний мужчина скончался на месте происшествия», — уточняют в СКР.

Желая скрыть следы преступления, злоумышленник попросил коллегу вынести тело за территорию строительного объекта, где забросал его землей.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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