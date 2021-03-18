Рабочий визит омича в Алтайский край закончился убийством

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено в конце августа 2020 года.
«В одной из организаций Заринского района рабочие распивали спиртные напитки. В процессе распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. В ходе ссоры осужденный взяв нож, нанес один удар в жизненно-важный орган потерпевшему. От полученных телесных повреждений 53- летний мужчина скончался на месте происшествия», — уточняют в СКР.
Желая скрыть следы преступления, злоумышленник попросил коллегу вынести тело за территорию строительного объекта, где забросал его землей.
Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.