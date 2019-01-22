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Работник алтайской автомойки похитил деньги из автомобиля клиента

В Республике Алтай сотрудника одной из автомоек подозревают в краже денег из машины клиента, пишет ГУ МВД России по региону.

Автомойка.
Автомойка.
СС0

В дежурную част с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестные похитили 14 тысяч рублей из салона автомобиля Subaru Forester.

Вскоре выяснилось, что в день, когда пропали деньги, мужчина заезжал на автомойку. Пропажу заметил спустя час после этого. Ранее деньги лежали в кармане водительской двери.

Полицейские заподозрили сотрудника автомойки. Его нашли только через два дня, потому что мужчина не выходил на работу и дома не появлялся. Когда подозреваемого задержали, он признал свою вину. Мужчина рассказал, что занимаясь уборкой салона иномарки, увидел оставленные деньги и решил взять их. Похищенное он успел потратить на алкоголь и продукты.

Возбудили уголовное дело.

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