Работник алтайской автомойки похитил деньги из автомобиля клиента

В Республике Алтай сотрудника одной из автомоек подозревают в краже денег из машины клиента, пишет ГУ МВД России по региону.

В дежурную част с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестные похитили 14 тысяч рублей из салона автомобиля Subaru Forester.

Вскоре выяснилось, что в день, когда пропали деньги, мужчина заезжал на автомойку. Пропажу заметил спустя час после этого. Ранее деньги лежали в кармане водительской двери.

Полицейские заподозрили сотрудника автомойки. Его нашли только через два дня, потому что мужчина не выходил на работу и дома не появлялся. Когда подозреваемого задержали, он признал свою вину. Мужчина рассказал, что занимаясь уборкой салона иномарки, увидел оставленные деньги и решил взять их. Похищенное он успел потратить на алкоголь и продукты.

Возбудили уголовное дело.