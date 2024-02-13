Работники алтайской фабрики переживают о справедливом наказании для виновника ДТП с подростком

В декабре 2023 года в семье из села Поспелиха едва не случилась трагедия: 15-летнего сына работника местной макаронной фабрики сбила машина, и подросток попал в больницу. За рулем находилась местная жительница, которая в момент аварии была пьяна. Однако сотрудники фабрики и семья пострадавшего начали опасаться, что виновница уйдет от ответственности. Altapress.ru связался с прокуратурой и следственным комитетом и выяснил, как идет расследование.

Даже не предложила помощь

ДТП произошло вечером 3 декабря. Марина (имя изменено – прим. Ред.), жительница Поспелихи, выпила и решила прокатиться на своем автомобиле по одной из улиц села. По несчастливой случайности там же шел 15-летний подросток, сын работника Поспелихинской макаронной фабрики Константина (имя изменено – прим. Ред.).

Автомобиль сбил молодого человека, и его с тяжелыми травмами госпитализировали. Пока мальчик лечился в краевой больнице в Барнауле, по словам его родителей, Марина ни разу не предложила свою помощь в чем-либо.

Сейчас подростка уже выписали, он в порядке и вернулся домой. Однако его семья и коллеги отца – более десятка сотрудников макаронной фабрики – стали опасаться, что наказание для Марины так и не последует. И что ситуация может повториться в будущем, а жертвой станет кто-нибудь еще.

Ведь, несмотря на резонанс дела, никаких результатов расследования жители, по их словам, не увидели. По крайней мере, на момент 24 января, когда сельчане обратились в altapress.ru, спустя почти два месяца с момента аварии.

Спидометр. unsplash.com

Ожидать вердикт

Мы сделали запрос в следственный комитет и получили в ответ заверение, что семье пострадавшего не о чем беспокоиться.

После ДТП правоохранители действительно возбудили уголовное дело — о нарушении ПДД в состоянии опьянения с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью. И расследование идет полным ходом: сейчас эксперты проводят автотехническую и судебно-медицинскую экспертизы. После их заключения будет готов вердикт.

Однако еще до результатов экспертиз у Марины изъяли автомобиль и водительское удостоверение, а районный суд запретил ей садиться за руль. Пока что только на время следствия, но после его завершения у суда будет возможность лишить женщину водительских прав. А следователь, тем временем, уже подготовил ходатайство о наложении ареста на машину.

«Опасения граждан относительно перспектив уголовного дела не имеют оснований. Расследование идет в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. После окончания следствия дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом – в суд. Если женщину признают виновной, ей грозит лишение свободы от трех до семи лет», – отметили в ведомстве.

Единственное, что остается сейчас взволнованным жителям Поспелихи, – ожидать вердикт следственного комитета, а затем – решение прокуратуры, суд и справедливое наказание.

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