Работников «Алтайского шинного комбината» осудили за кражу продукции на 39 млн рублей

Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор членам организованной преступной группы, которая украла продукцию с территории «Алтайского шинного комбината». Всего осуждено 36 человек.

Как сообщает краевая прокуратура, участники ОПГ, зная все тонкости перемещения продукции за пределы предприятия, в 2013—2015 годах похитили шин, камер, ободных лент на общую сумму более 39 млн рублей. В дальнейшем краденую продукцию продавали в Республике Алтай, Татарстане, Новосибирской и Ярославской областях.

Участники ОПГ получили различные сроки наказания, в зависимости от роли и степени участия в хищении. 36 подсудимых признаны виновными по п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). 12 мужчин из числа виновных получили от 3 лет 8 месяцев до 7 лет колонии общего режима. Еще 24 человека — от 3 до 6 лет лишения свободы условно.

В счет возмещения ущерба с работников взыскали 39 млн рублей.

Приговор районного суда пока не вступил в законную силу.