Работница закусочной в Барнауле умудрилась украсть у бизнесвумен почти 1,5 млн рублей

Жительницу Барнаула, работавшую в магазине-закусочной, будут судить за хищение более 1,4 млн рублей у своей работодательницы.

Как сообщили в региональной прокуратуре, обвиняемая два года осуществляла трудовую деятельность в магазине-закусочной, принадлежащей местной жительнице, расположенной в поселке Казенная заимка.

«Решив незаконно обогатиться за счет доходов своего работодателя, обвиняемая систематически в период с января 2018 г. по январь 2020 г. забирала из кассы магазина — закусочной вверенные ей денежные средства, путем реализации товаров за наличный расчет на терминале оплаты проводя фиктивные операции по безналичному расчету, тем самым внося недостоверные сведения о полученных от покупателей денежных средствах при реализации им товаров в фискальный отчет контрольно-кассового аппарата, после чего указанную сумму денежных средств изымала из кассы, тем самым присваивая их себе, а в дальнейшем распоряжалась ими по своему усмотрению», — описывают преступную схему в надзорном ведомстве.

Общая сумма похищенных средств превысила 1,4 млн рублей.

Теперь обвиняемую ждет скамья подсудимых. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет.