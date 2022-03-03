Радио и сайт «Эхо Москвы» ликвидируют

Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и сайта. Об этом сообщил главный редактор станции Алексей Венедиктов.

Венедиктов рассказал, что о подобном решении ему ранее намекали «не члены совета директоров, а люди намного выше».

«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — написал он в своем Telegram-канале.

«Эхо Москвы» принадлежит холдингу «Газпром-медиа». Его пресс-служба подтвердила эту информацию ТАСС.

«Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации «Эхо Москвы», совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ — радиоканала «Эхо Москвы» и СМИ — одноименного электронного периодического издания», — сообщили в «Газпром-медиа».

Главный редактор также сообщил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радио из магазина приложений.