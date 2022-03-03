3 марта -6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Радио и сайт «Эхо Москвы» ликвидируют

Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и сайта. Об этом сообщил главный редактор станции Алексей Венедиктов.

Студия "Эхо Москвы"
Студия "Эхо Москвы"
Википедия

Венедиктов рассказал, что о подобном решении ему ранее намекали «не члены совета директоров, а люди намного выше».

«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — написал он в своем Telegram-канале.

«Эхо Москвы» принадлежит холдингу «Газпром-медиа». Его пресс-служба подтвердила эту информацию ТАСС.

«Рассмотрев предписание Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к средству массовой информации «Эхо Москвы», совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» 3 марта принял решение о прекращении действия СМИ — радиоканала «Эхо Москвы» и СМИ — одноименного электронного периодического издания», — сообщили в «Газпром-медиа».

Главный редактор также сообщил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радио из магазина приложений.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость