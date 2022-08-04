4 августа
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Происшествия

Военный тягач раздавил «Жигули» на алтайской трассе

ДТП с участием военного тягача, который может использоваться, в том числе, для перевозки ракетного комплекса «Тополь-М», произошло 4 августа на Чуйском тракте в Алтайском крае. Фото с места аварии опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП с военной техникой в Алтайском крае
ДТП с военной техникой в Алтайском крае
"Инцидент Барнаул"

На кадрах видно, что под колеса военной техники попал автомобиль «Жигули». Огромный тягач практически не «ощутил» соприкосновения с отечественным транспортным средством, чего не скажешь о легковушке. Судя по снимку, восстановлению ВАЗ подлежит едва ли.

О пострадавших пока ничего не известно. Официальных комментариев по поводу обстоятельств ДТП к моменту публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что 5 августа с 16:00 до 19:00 минут из-за передвижения военной техники перекроют движение по участку «ЗАТО Сибирский — Чуйский тракт — Озерки — а/д „Первомайское — Новокраюшкино“ — Новокраюшкино».

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