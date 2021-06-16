Ранее судимый алтайский депутат застрелил предпринимателя-односельчанина

У погибшего обнаружили шесть огнестрельных дробовых ранений в грудь. Предприниматель занимался выращиванием арбузов на участке, арендованного у местного депутата.
Сообщается, что он планировал выкупить землю, но постоянно откладывал сделку, из-за чего постоянно возникали конфликты.
Очередная — на этот раз смертельная — ссора разгорелась утром 13 июня.
Во время допроса депутат признал вину, мужчину арестовали. Ранее он уже был судим.
Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела и выясняют все обстоятельства произошедшего.