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Происшествия

Ранее судимый алтайский депутат застрелил предпринимателя-односельчанина

13 июня в Кулундинском районе Алтайского края во дворе собственного дома обнаружили труп 37-летнего бизнесмена. По подозрению в преступлении задержали местного депутата, сообщает «Комсомольская правда»

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

У погибшего обнаружили шесть огнестрельных дробовых ранений в грудь. Предприниматель занимался выращиванием арбузов на участке, арендованного у местного депутата.

Сообщается, что он планировал выкупить землю, но постоянно откладывал сделку, из-за чего постоянно возникали конфликты.

Очередная — на этот раз смертельная — ссора разгорелась утром 13 июня.

Во время допроса депутат признал вину, мужчину арестовали. Ранее он уже был судим.

Правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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