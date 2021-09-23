Раненого экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли рядом с телом жены

В Туве с колото-резаным ранением в области груди госпитализирован бывший министр сельского хозяйства республики Юрий Тыт-оол, сообщает «Ъ-Сибирь».

Экс-министр был обнаружен 22 сентября в одной из квартир в Кызыле.

Там же было обнаружено тело его супруги с признаками насильственной смерти.

«Бывший министр сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Когда он придет в себя, будем с ним работать, выяснять обстоятельства произошедшего», — уточнили в региональном СКР.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

О «делах» экс-министра

Юрий Тыт-оол был назначен министром сельского хозяйства в 2015 году. До этого времени он занимал должность председателя администрации Тес-Хемского района.

В 2019 году Юрий Тыт-оол бы признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество).

С февраля 2014 года по август 2015 года, возглавляя муниципальную администрацию, издал фиктивный приказ о приеме на работу в администрацию в качестве подсобного работника своего родственника, который фактически не работал. Перечисленной зарплатой он распоряжался по собственному усмотрению. Ущерб администрации в результате правонарушений правоохранители оценили в 48 тыс. руб.

При получении выплат в рамках республиканской целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда» зарегистрировал на имя своего родственника крестьянско-фермерское хозяйство.

Также он обеспечил представление в Центр занятости населения фиктивных договоров о трудоустройстве 11 безработных граждан по которым на счет родственника Юрия Тыт-оола было перечислено 1,3 млн руб.

Суд назначил Юрию Тыт-оолу наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штраф 100 тыс. руб.

В июле 2020 года Верховный суд Тувы, рассмотрев жалобу защиты Юрия Тыт-оола, изменил ранее вынесенный приговор и исключил из осуждения квалифицирующий признак «совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору», наказание по статье было снижено до двух лет и восьми месяцев лишения свободы. Обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с бывшего министра было снято.

Суд признал за ним право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.