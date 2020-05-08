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Происшествия

Раскрыта схема «крышевания» банка полковником ФСБ

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов получал взятки от руководства «Кредитмпэкс» за «крышевание» сомнительных операций.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

В ходе следствия было установлено, что Фролов ежемесячно в течение шести лет получал по 100−150 тысяч евро. Деньги ему передавали во время обедов в разных кафе, пишет «Коммерсант».

Об этом следствию стало известно из показаний другого полковника ФСБ — Кирилла Черкалина, который обвиняется в мошенничестве.

В 2007 году проверка Центробанка выявила в банке «Кредитмпэкс» сомнительные операции с контрагентами. Представители банка вышли на Фролова и попросили его оказать покровительство, в обмен пообещав ему 0,1% в валюте от операции с «ненадлежащими контрагентами». Свою долю Фролов получал ежемесячно во время обедов в «Кофемании». Его уходящим из кафе с пакетом в руках видел экс-полковник Черкалин, пишет News.ru.

В 2013 году Фролова уволили со службы в связи с утратой доверия. Общая сумма взяток, которые он получил от банка, превысила 87 млн рублей.

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