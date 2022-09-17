Раскурочило легковушку на Чуйском тракте. Есть погибшие

На Чуйском тракет 16 сентября столкнулись две легковушки. Одна девушка погибла. Об этом рассказали в «Новости Горного Алтая».

Днем 16 сентября 25-летний житель Красноярского края не справился с управлением Toyota Caldina и выехал на встречку. Там он столкнулся с Hyundai Tucson под управлением 43-летнего жителя Алтайского края.

От полученных травм до приезда скорой скончалась пассажирка «Тойоты», 24-летняя жительница Красноярского края. В момент аварии она находилась на переднем левом пассажирском сиденье и не была пристегнута.

В Шебалинскую районную больницу доставили обоих водителей, но никому госпитализация не потребовалась.

Ранее молодой мотоциклист погиб в ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск.