Расследование катастрофы вертолета Ми-8 на Алтае завершили

Из результатов расследования стало известно, что члены экипажа перед полетом прошли медосмотр, а воздушное судно — предполетную подготовку. Борт прилетел за пассажирами в Тюнгур с аэродрома Карасук и затем совершил экскурсию. После этого он вернулся в Тюнгур, командир воздушного судна выполнил заход на посадочную площадку.

Однако в процессе разворота борт столкнулся концевой балкой и рулевым винтом с опорой ЛЭП. От несущего винта вертолет начал разворачиваться и крениться, после этого лопасти столкнулись с землей. Вертолет продолжил вращение и остановился на правом борту. После этого возник пожар.

3 члена экипажа и 9 пассажиров эвакуировались. 4 пассажира погибли в грузовой кабине. Второго пилота и вместе с пятью пассажирами госпитализировали. Два пассажира скончались в больнице.

Межгосударственный авиационный комитет сделал вывод, что пожар на судне возник из-за возгорания топлива.

Однако к авиакатастрофе мог привести и ряд недочетов со стороны командира. Так, не было учтено влияние попутного порывистого ветра. Кроме этого, экипаж не выключил двигатели специальными кранами, не обесточил вертолет, и не организовал эвакуацию пассажиров. После крушения аварийный выход правого борта оказался заблокированным.

При этом согласно инструкции, после аварийной посадки экипаж должен эвакуировать пассажиров. Последним воздушное судно должен покидать командир.

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