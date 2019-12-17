Расстрелявший в Забайкалье троих алтайских срочников Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим

«Дело по статье 335 выделено в отдельное производство», — сообщил он.
По словам Нагиева, Шасмутдинов по-прежнему обвиняется в убийстве. «Признание Шамсутдинова потерпевшим по статье 335 УК — это, как минимум, подтверждение его версии о том, что в части были неуставные взаимоотношения», — отметил адвокат.
На вопрос, может ли статус потерпевшего повлиять на решение суда по делу об убийстве сослуживцев Шамсутдиновым, его защитник ответил, что «пока рано говорить».
«Убийство все равно есть. Будет дана оценка того, в каком виде это убийство было. А может быть, это состояние аффекта. Не исключено. А может быть, самооборона, а может быть, это превышение необходимой обороны, а может быть, умышленное убийство. То есть идет расследование. Пока рано говорить», — подчеркнул Нагиев.
Что произошло в части?
25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, после чего сдался. Из показаний самого военнослужащего следовало, что сослуживцы угрожали его «опустить».
Среди погибших было трое парней с Алтайского края. Одним из убитых был Анатолий Куропов, уроженец поселка Красноряжский Крутихинского района. 21-летний рядовой, оператор по техническим средствам охраны Артем Никишин был призван из Кулунды. До окончания службы ему оставался один день.
19-летний ефрейтор, командир группы реагирования Алексей Андреев был призван из Бийска. Во время происшествия он был ранен, но скончался в госпитале.