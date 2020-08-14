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14 августа
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Происшествия

Расстроенный барнаулец заказал проститутку и влетел на кругленькую сумму

37-летний житель Барнаула поругался с женой и решил заказать интим-услуги. Вместо развлечений с незнакомкой мужчину ждало разочарование.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

Подходящее объявление он нашел на одном из сайтов и позвонил по указанному номер. Оказалось, что за слугу нужно внести предоплату, что мужчина и сделал, но деньги якобы не поступили на счет.

«Несколько раз он переводил определенную сумму денег, так как молодой человек на другом конце провода уверял, что оплата не прошла. Переведя злоумышленникам 40 000 рублей, мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию», — рассказали в МВД.

Теперь полицейские ищут мошенников. Возбуждено уголовное дело.

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