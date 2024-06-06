Растет число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове. Видео

Обновлено Число пострадавших увеличилось до 80 человек, сообщает 112.

Обновлено Число пострадавших увеличилось до 67 человек.

Известно, что у одного из них оказали тормоза. На большой скорости он врезался во второй трамвай. Два человека выпали из салона на улицу.

Пострадали минимум 50 человек, сообщил глава города. В больницу доставили 40 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 10 сами обратились в травмпункт.

Пассажиров пришлось извлекать через окна.

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