4 октября
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Происшествия

«Растяжки» из проволоки в Ленточном бору обнаружили алтайские велосипедисты

Алтайские велосипедисты обнаружили ловушки из проволоки, расставленные на трассе в районе шоссе Ленточный бор. О происшествии сообщила Алтайская краевая Федерация Велоспорта.

«Растяжки» из проволоки в Ленточном бору обнаружили алтайские велосипедисты
«Растяжки» из проволоки в Ленточном бору обнаружили алтайские велосипедисты
Алтайская краевая Федерация Велоспорта

Сообщение о «растяжках» появилось вчера вечером в группе Федерации Велоспорта. На трассе, используемой для веломарафона «Пульс», один из велосипедистов обнаружил поставленные кем-то ловушки из проволоки.

Всего на трассе нашли около трех ловушек. Велосипедисты сняли их, однако опасаются, что в лесу могут быть спрятаны еще.

«Растяжки» могут причинить серьезный вред велосипедистам и пешеходам. Потому краевая Федерация Велоспорта настоятельно просит сообщить о злоумышленниках, как только о них станет что-нибудь известно. Сообщить можно в личных сообщениях группы или написать администраторам.

Подписчики группы поделились мнением, что данные ловушки расставили вовсе не для велосипедистов — а для байкеров. Чтобы они не «шумели, воняли и не рыхлили тропинки».

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