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Происшествия

Разбился вертолет российского «оружейного барона». Подробности

20 февраля в районе Переславля-Залесского Ярославской области упал вертолет российского бизнесмена Андрея Шелестова, сообщает Telegram-канал «112». Вертолет разбился в хлам. Владелец — жив, как говорят, родился в рубашке.

Вертолет "оружейного барона" после падения.
Вертолет "оружейного барона" после падения.
ГУ МЧС России по Ярославской области

Частный вертолет Robinson 44 при взлете зацепил столб линии электропередачи. В результате лопасти несущего винта сломались, и машина рухнула на землю.

На борту вертолета находился только Шелестов.

Сейчас владелец крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов госпитализирован. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, пишет News.ru.

Подробности

Вертолет взлетел с базы отдыха «Попов Луг» и пролетев не более сотни метров рухнул вниз. Машина задела линии электропередачи — падая он порвал провода.

В итоге деревня Веслево оказалась обесточена, пишет «МК». На данный момент электроснабжение восстановлено.

О «бароне»

В СМИ Шелестова называют «оружейным бароном», у него на странице в Instagram соответствующий хэштег. Активный блогер.

Также известен еще одним своим пристрастием — охотой. Кемпинг, откуда вылетел вертолет, предлагает не только ВИП-отдых, но и охоту в 120 километрах от базы отдыха.

Шелестов неоднократно летал в командировки не только по городам России, но и за границу в качестве пилота. Видеосъемками своих полетов предприниматель нередко делился в соцсетях.

Разрешение на пилотирование вертолета он получил 17 месяцев назад.

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