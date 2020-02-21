Разбился вертолет российского «оружейного барона». Подробности

Частный вертолет Robinson 44 при взлете зацепил столб линии электропередачи. В результате лопасти несущего винта сломались, и машина рухнула на землю.
На борту вертолета находился только Шелестов.
Сейчас владелец крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов госпитализирован. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, пишет News.ru.
Подробности
Вертолет взлетел с базы отдыха «Попов Луг» и пролетев не более сотни метров рухнул вниз. Машина задела линии электропередачи — падая он порвал провода.
В итоге деревня Веслево оказалась обесточена, пишет «МК». На данный момент электроснабжение восстановлено.
О «бароне»
В СМИ Шелестова называют «оружейным бароном», у него на странице в Instagram соответствующий хэштег. Активный блогер.
Также известен еще одним своим пристрастием — охотой. Кемпинг, откуда вылетел вертолет, предлагает не только ВИП-отдых, но и охоту в 120 километрах от базы отдыха.
Шелестов неоднократно летал в командировки не только по городам России, но и за границу в качестве пилота. Видеосъемками своих полетов предприниматель нередко делился в соцсетях.
Разрешение на пилотирование вертолета он получил 17 месяцев назад.