Разборки об уголовной иерархии довели жителя Алтая до 11 лет строгого режима

В марте после отбытия срока в тюрьме к обвиняемому приехал товарищ. Они решили выпить и за рюмкой поспорили о лидерстве в уголовной среде. В ходе конфликта хозяин дома нанес гостю несколько ударов табуретом по голове.
На следующий день потерпевший пошел на трассу, чтобы добраться домой в Алейский район на попутке, но скончался по дороге от закрытой черепно-мозговой травмы.
Также стало известно, что осужденный украл у мужчины около 10 тысяч рублей.
Суд признал его виновным. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.