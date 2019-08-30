Разборки об уголовной иерархии довели жителя Алтая до 11 лет строгого режима

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Тальменского района за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть, и кражу. За решеткой он проведет 11 лет, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

В марте после отбытия срока в тюрьме к обвиняемому приехал товарищ. Они решили выпить и за рюмкой поспорили о лидерстве в уголовной среде. В ходе конфликта хозяин дома нанес гостю несколько ударов табуретом по голове.

На следующий день потерпевший пошел на трассу, чтобы добраться домой в Алейский район на попутке, но скончался по дороге от закрытой черепно-мозговой травмы.

Также стало известно, что осужденный украл у мужчины около 10 тысяч рублей.

Суд признал его виновным. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.