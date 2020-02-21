Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Разбойники ради золота прикинулись полицейскими и похитили новосибирца

В Новосибирской области раскрыто разбойное нападение на местного жителя, которого похитили ради наживы, сообщает региональное МВД.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

Инцидент произошел вечером 12 декабря 2019 года. На следующий день, около 4 часов утра, в полицию обратился потерпевший.

Мужчина рассказал, что в 21:30 он находился в автомобиле у своего дома. К нему подошел неизвестный и, представившись сотрудником полиции, попросил пройти в автомобиль, где находился его напарник.

Как только мужчина оказался на заднем сиденье авто, разбойники, завязав ему глаза и надев наручники, поехали в неизвестном направлении.

«Избив мужчину, нападавшие забрали у него золотую цепь и стали требовать снять с банковской карты и отдать все деньги. Когда злоумышленники привезли потерпевшего к банкомату, ему удалось скрыться и сообщить о преступлении в полицию. Описать приметы нападавших потерпевший не смог», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, на каком автомобиле передвигались злоумышленники. По записям с камер видеонаблюдения проследили путь и установили, что потерпевшего удерживали на одной из дач.

Нападавшими оказались двое жителей Новосибирска, ранее неоднократно судимых за мошенничество, кражи, грабежи и разбои.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под стражей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость