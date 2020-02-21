Разбойники ради золота прикинулись полицейскими и похитили новосибирца

В Новосибирской области раскрыто разбойное нападение на местного жителя, которого похитили ради наживы, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел вечером 12 декабря 2019 года. На следующий день, около 4 часов утра, в полицию обратился потерпевший.

Мужчина рассказал, что в 21:30 он находился в автомобиле у своего дома. К нему подошел неизвестный и, представившись сотрудником полиции, попросил пройти в автомобиль, где находился его напарник.

Как только мужчина оказался на заднем сиденье авто, разбойники, завязав ему глаза и надев наручники, поехали в неизвестном направлении.

«Избив мужчину, нападавшие забрали у него золотую цепь и стали требовать снять с банковской карты и отдать все деньги. Когда злоумышленники привезли потерпевшего к банкомату, ему удалось скрыться и сообщить о преступлении в полицию. Описать приметы нападавших потерпевший не смог», — рассказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, на каком автомобиле передвигались злоумышленники. По записям с камер видеонаблюдения проследили путь и установили, что потерпевшего удерживали на одной из дач.

Нападавшими оказались двое жителей Новосибирска, ранее неоднократно судимых за мошенничество, кражи, грабежи и разбои.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под стражей.