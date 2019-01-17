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Разбойники вынеси из барнаульского магазина «Пятерочка» банку кофе

Вечером 16 января мужчина и женщина украли из магазина «Пятерочка» банку кофе. Продавцы попытались отнять товар, но у них этого не получилось, сообщает «Инцидент Барнаул».

Кофе.
Кофе.
СС0

Инцидент произошел в «Пятерочке», которая расположена на перекрестке пр. Ленина и ул. Северо-Западной. Раньше в этом помещении размещался магазин «Гарнизонный».

Пара собиралась тайком вынести банку кофе, но продавцы заметили их и пытались отнять товар. Однако после того, как мужчина начал угрожать предметом, похожим на нож, разбойников отпустили.

Мужчине на вид около 50 лет. Он был одет в зеленую куртку, синие джинсы и черную шапку. Женщине около 40 лет. Она пришла в магазин в коротком черном пальто, белом шарфе и темной шапке. Оба носят очки. Пара скрылась на автомобили с номерами 04 региона в неизвестном направлении.

Подозреваемые в краже кофе.
Подозреваемые в краже кофе.
«Инцидент Барнаул».
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