Разбойники вынеси из барнаульского магазина «Пятерочка» банку кофе

Вечером 16 января мужчина и женщина украли из магазина «Пятерочка» банку кофе. Продавцы попытались отнять товар, но у них этого не получилось, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Инцидент произошел в «Пятерочке», которая расположена на перекрестке пр. Ленина и ул. Северо-Западной. Раньше в этом помещении размещался магазин «Гарнизонный».

Пара собиралась тайком вынести банку кофе, но продавцы заметили их и пытались отнять товар. Однако после того, как мужчина начал угрожать предметом, похожим на нож, разбойников отпустили.

Мужчине на вид около 50 лет. Он был одет в зеленую куртку, синие джинсы и черную шапку. Женщине около 40 лет. Она пришла в магазин в коротком черном пальто, белом шарфе и темной шапке. Оба носят очки. Пара скрылась на автомобили с номерами 04 региона в неизвестном направлении.