Разбушевавшийся кит-убийца перевернул яхту и угробил несколько фотографов

Кит перевернул яхту, в которой находилось 11 человек, и убил пятерых из них, сообщает New York Post.

ЧП произошло в Новой Зеландии.

На арендованной яхте находились фотографы. На борту было 11 человек, пишет Lenta.ru.

Члены общества фотографов дикой природы собирались заняться наблюдением за птицами и съемкой. Тур должен был продлиться три часа.

В какой-то момент их лодка перевернулась, погибли пять человек.

Специальная комиссия расследует происшествие. Однако уже известны предварительные данные.

Кит перевернул яхту — ударил ее снизу.

Ранее аквалангист-везунчик рассказал о происшествии в глотке кита. Он ловил лобстеров у берегов Атлантического океана.

«Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту», — рассказал аквалангист.

Аквалангист начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его.