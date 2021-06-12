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Жизнь

Американский аквалангист-везунчик рассказал о происшествии в глотке кита

Аквалангист в Массачусетсе смог выбраться из пасти горбатого кита и добраться до берега без серьезных травм. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Cape Cod Times.

Дайверы.
Дайверы.
Роман Воробьёв в altzapoved.ru

По ее сведениям, 56-летний Майкл Пакард ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун.

«Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту», — рассказал он изданию.

Поначалу Пакард подумал, что его съела акула, но не найдя зубов у напавшего на него существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, дайвер понял, что находится внутри кита.

Аквалангист начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Напарник Пакарда затащил его на лодку и отвез на берег.

Дайвера доставили в местную больницу. Медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.

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