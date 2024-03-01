1 марта
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Происшествия

Раздетый барнаулец мог убить друга из-за голосов в голове

Ранее сообщалось о странном поведении парня на улицах, он в одних шортах бегал по морозу с окровавленным ножом. Следствием установлено, что он подозревается в убийстве приятеля.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Парень был под действием запрещенных веществ, голоса в голове подсказали ему, что приятели настроены негативно и их нужно убить, сообщает "КП Барнаул".

Сообщается, что после навязчивых голосов, юноша набросился на друзей и стал избивать их всем, что попадется под руку: чугунная сковорода, табуретка. Друзья пытались его остановить, но он схватился за нож, под горячую руку попался 18-летний приятель.

Подозреваемый нанес ему несколько ножевых ранений, а из дома выбежал, чтобы догнать второго друга, который, опасаясь за свою жизнь, выпрыгнул из окна первого этажа.

Знакомые задержанного Ивана пояснили, что до недавнего времени он не употреблял наркотики. Так на нем сказалась смерть бабушки, которая скончалась осенью прошлого года. Она была опекуном преступника до его совершеннолетия.

В квартире, где происходило употребление, а в последствие и убийство, находился дедушка задержанного. Он тоже пытался остановить друга, но не хватило сил.

Также друг парня сообщил, что в детстве Иван был вполне хорошим мальчиком и ранее за ним никто ничего плохого не замечал. Причиной такого поведения знакомые Ивана считают плохую компанию, из-за которой он и подсел на наркотики.

Конфликт, по неподтвержденным данным, у парней развязался из-за девушки задержанного.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что полуголый юноша бегал по улицам Барнаула с окровавленным ножом.

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