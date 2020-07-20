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20 июля
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Происшествия

Раздолье для шантажа: в сеть утекли данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В сети появились данные 20 млн пользователей, использующих защищенное соединение в интернете, сообщает исследовательская команда vpnMentor.

Мошенничество в интернете.
Мошенничество в интернете.
ГУ МВД по Алтайскому краю

«В открытом доступе появились электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей», — приводит результаты исследования «Коммерсантъ».

Общий объем данных 1,2 — ТБ.

VPN-сервисами часто пользуются люди, плохо разбирающиеся в технических вопросах. Благодаря этому злоумышленники могут украсть данные пользователя и использовать их для шантажа.

Ранее гендиректор и основатель международной компании Group-IB заявил, что число киберпреступлений в России во время коронавируса выросло в десятки раз, пишет ura.ru. Скачок киберпреступлений он объяснил тем, что в офисах россияне работают внутри защищенной корпоративной сети, а на удаленке ими заинтересовались мошенники.

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