Раздолье для шантажа: в сеть утекли данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

«В открытом доступе появились электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей», — приводит результаты исследования «Коммерсантъ».

Общий объем данных 1,2 — ТБ.

VPN-сервисами часто пользуются люди, плохо разбирающиеся в технических вопросах. Благодаря этому злоумышленники могут украсть данные пользователя и использовать их для шантажа.

Ранее гендиректор и основатель международной компании Group-IB заявил, что число киберпреступлений в России во время коронавируса выросло в десятки раз, пишет ura.ru. Скачок киберпреступлений он объяснил тем, что в офисах россияне работают внутри защищенной корпоративной сети, а на удаленке ими заинтересовались мошенники.