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Происшествия

Разговор «по-мужски». Барнаулец получил 4 года тюрьмы за драку с применением табурета

Компания барнаульцев отмечала рождение сына одной из подруг, но веселая гулянка закончилась серьезным конфликтом. Теперь один из его участников проведет в колонии строгого режима 4 года.

Табурет.
Табурет.
Открытые источники в Интернете (СС0)

После застолья один из мужчин ушел к себе домой отдыхать. Спустя время к нему прибежала женщина, хозяйка дома, где шел праздник. Она пожаловалась, что другой их приятель достает ее мужа и попросила разобраться.

«Когда потерпевший пришел в дом, то увидел, что мужчина, с которым ранее они распивали спиртное отдыхает на кресле. Он попросил последнего пройти с ним в кухню, чтобы поговорить „по-мужски“», — рассказала подробности помощник прокурора Железнодорожного района Елена Попова.

Разговор не задался. Один из мужчин ударил второго в грудь, тот упал на пол. Этого нападавшему оказалось недостаточно и он стал бить лежащего по ногам, а потом схватил табурет и начал наносить удары им.

После этого мужчина сам вызвал полицию и рассказал, что совершил преступление.

В прокуратуре отметили, что ранее барнаулец уже был судим.

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