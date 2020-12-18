Разговор «по-мужски». Барнаулец получил 4 года тюрьмы за драку с применением табурета

После застолья один из мужчин ушел к себе домой отдыхать. Спустя время к нему прибежала женщина, хозяйка дома, где шел праздник. Она пожаловалась, что другой их приятель достает ее мужа и попросила разобраться.
«Когда потерпевший пришел в дом, то увидел, что мужчина, с которым ранее они распивали спиртное отдыхает на кресле. Он попросил последнего пройти с ним в кухню, чтобы поговорить „по-мужски“», — рассказала подробности помощник прокурора Железнодорожного района Елена Попова.
Разговор не задался. Один из мужчин ударил второго в грудь, тот упал на пол. Этого нападавшему оказалось недостаточно и он стал бить лежащего по ногам, а потом схватил табурет и начал наносить удары им.
После этого мужчина сам вызвал полицию и рассказал, что совершил преступление.
В прокуратуре отметили, что ранее барнаулец уже был судим.