Разъяренный медведь откусил руку пьяному сибиряку, вошедшему в вольер

Об инциденте стало известно 24 июня. Выяснилось, что ЧП произошло в Омске на территории промышленной зоны.

«Здесь владелец разводит множество животных: коров, коней, собак. Он большой любитель охоты и четыре года назад принял в подарок маленького медвежонка. Пострадавший мужчина несколько лет помогал хозяину территории в уходе за животными, в том числе за медведем. Пострадавший прекрасно знал, что заходить к зверю в нетрезвом состоянии нельзя», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Омской области.