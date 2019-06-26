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Происшествия

Разъяренный медведь откусил руку пьяному сибиряку, вошедшему в вольер

Дикий зверь набросился на нетрезвого мужчину, который зашел в вольер к животному, чтобы его накормить. В результате рука мужчины была покалечена настолько, что врачам пришлось ее ампутировать.

Медведи в Катунском заповеднике.
Медведи в Катунском заповеднике.
katunskiy.ru

Об инциденте стало известно 24 июня. Выяснилось, что ЧП произошло в Омске на территории промышленной зоны.

«Здесь владелец разводит множество животных: коров, коней, собак. Он большой любитель охоты и четыре года назад принял в подарок маленького медвежонка. Пострадавший мужчина несколько лет помогал хозяину территории в уходе за животными, в том числе за медведем. Пострадавший прекрасно знал, что заходить к зверю в нетрезвом состоянии нельзя», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Омской области.

Как сообщает портал NGS55, коллеги вытащили мужчину из клетки, наложили жгут, после чего сразу же вызвали бригаду скорой помощи.

В больнице журналистам пояснили, что правая рука у пострадавшего была полностью откушена, ее сохранить не удалось.

Сейчас мужчина находится в реанимации без сознания. По словам врача, он пробудет в больнице еще долго.

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