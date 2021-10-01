Разлившаяся с танкера нефть угрожает Азовскому морю и Крыму

Из-за специфики азовских течений это пятно нефти может достичь северного побережья Керченского полуострова, и под удар могут попасть морские и береговые экосистемы Крыма.
Информацию об утечке нефти в акваторию Азовского моря подтвердила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она обещала наказать причастных к загрязнению моря.
Угледводороды попали в море с танкера Lady Leila, пишет «Росбалт». Ресурс Ассоциация реинтеграции Крыма сообщает, что судно с номером IMO 9683740 под флагом РФ действительно находилось возле порта Темрюк.
Им управляет компания ООО «Альфа-Лизинг», связанная с российским миллиардером Михаилом Фридманом. Михаил Фридман сумел с начала 1990-х сохранить свой банк — Альфа-банк, который уже много лет является крупнейший частным банком России (из досье Forbes).