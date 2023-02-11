11 февраля
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Происшествия

Разлом шириной более 200 метров образовался после землетрясения в Турции

Тектонический разлом шириной 200 метров и глубиной 30 метров образовался после землетрясения в провинции Хатай (Турция), сообщает IHA Haber.

Землетрясение.
Землетрясение.
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Гигантский провал в земле возник в оливковом поле и разделил его на две части, указывает Газета.Ru.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое стало самым мощным с 1939 года.

Эквивалент

Землетрясение с точки зрения последствий можно сравнить со взрывом 500 ядерных бомб.

Цифры катастрофы

В Турции жертвами стали свыше 20 тыс. человек, пострадали более 80 тыс. <Данные постоянно обновляются>

Прогноз

Между тем ученый предсказал рост числа землетрясений в ближайшие несколько лет. Но невозможно сказать, где произойдет наиболее сильное из них.

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