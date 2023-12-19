Разрушительное землетрясение произошло в Китае. Более 100 погибших

Погибли 111 человек. Еще 96 человек ранены.
В эпицентре землетрясения повреждены дома, разрушены дороги.
Ранее на Алтае прошло мощное землетрясение. Толчки почувствовали в Горно-Алтайске, Майминском, Шебалинском и Чемальском районах.
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на северо-западе Китая, сообщает РИА Новости.
Погибли 111 человек. Еще 96 человек ранены.
В эпицентре землетрясения повреждены дома, разрушены дороги.
Ранее на Алтае прошло мощное землетрясение. Толчки почувствовали в Горно-Алтайске, Майминском, Шебалинском и Чемальском районах.
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