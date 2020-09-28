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Происшествия

Разволновавшийся сибиряк умер через пару минут после встречи с сотрудниками ГИБДД

В Омске водитель такси умер сразу же после того, как его остановили сотрудники ГИБДД, рассказал местный житель в паблике «Жесть Омска».

Такси.
Такси.
unsplash.com

Инцидент произошел в полднень 27 сентября. Сотрудники ДПС остановили такси, чтобы проверить лицензию.

«Передо мной остановили еще Lada Granta с пассажирами. Водитель вроде не старый, из машины вышел с документами. Дошел до гаишной газели как не в себе — шатался, через пять минут „скорая“ забирала уже его труп», — написал очевидец.

Омич задался вопросом: как так случилось, что сердечнику доверили пассажиров.

«Если бы не гаишники, его бы разбило на спуске с метромоста и он был еще и пассажиров убил. Что с ними там в такси делают? Или берут вообще всех подряд?» — недоумевает мужчина.

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СС0.

Как уточняет Om1.ru, у 68-летнего водителя при себе не было лицензии на работу в такси. Его пригласили в патрульный автомобиль, однако он сразу пожаловался на плохое самочувствие.

«Прибывшие через пять минут медики смогли лишь констатировать смерть. Предварительная причина — сердечная недостаточность», — отмечает издание.

Местные жители отмечают, что сегодня у мужчин на каждом шагу нервы: «Семью обеспечь и паши, и хорошо, если в семье лад. А сердечко, как мотор — сегодня обороты держит, а завтра и заглохнуть может».

Ранее в Барнауле в такси умер пассажир и еще одного пассажира увезли медики на машине скорой помощи.

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