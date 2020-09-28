Разволновавшийся сибиряк умер через пару минут после встречи с сотрудниками ГИБДД

Инцидент произошел в полднень 27 сентября. Сотрудники ДПС остановили такси, чтобы проверить лицензию.

«Передо мной остановили еще Lada Granta с пассажирами. Водитель вроде не старый, из машины вышел с документами. Дошел до гаишной газели как не в себе — шатался, через пять минут „скорая“ забирала уже его труп», — написал очевидец.

Омич задался вопросом: как так случилось, что сердечнику доверили пассажиров.

«Если бы не гаишники, его бы разбило на спуске с метромоста и он был еще и пассажиров убил. Что с ними там в такси делают? Или берут вообще всех подряд?» — недоумевает мужчина.